В парламенте Зимбабве готовят импичмент для "друга Путина" Мугабе

Во вторник в парламенте Зимбабве может быть запущена процедура импичмента президента Роберта Мугабе.

Об этом сообщил член правящей партии ZANU-PF «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» Пол Мангвана, передает Радио Свобода.

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«Ожидаю, что комиссия по этому вопросу (импичмента президента – ред.) будет создана завтра. Надеемся, что вопрос будет выставлен на голосование в среду», – заявил Мангвана.

Кроме того, добавил он, ZANU-PF обратился к основной оппозиционной партии MDC «Движение за демократические изменения» с целью провести консолидированное голосование относительно отставки Мугабе.

Накануне в эфире национального телевидения президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уходить в отставку после того, как появилось сообщение, что однопартийцы выдвинули ему требование об отставке. В тот же день правящая партия заявила об устранении Мугабе с поста лидера.