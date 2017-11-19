Президент Зимбабве Мугабе передумал идти в отставку
23:48, 19 ноября 2017Мир
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Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.
Иллюстрация REUTERS
Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телеобращении к народу страны заявил, что планирует председательствовать на съезде правящей партии в декабре, передает Reuters.
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Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.
«Мы должны научиться прощать, разрешать противоречия в товарищеском духе», — сказал он.
Он также выразил уверенность в том, что народ Зимбабве нацелен на мирное решение разногласий, в отличие от жителей многих других стран.
Ранее источник заявил, что Мугабе согласился уйти в отставку.
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