"Меня изнасиловал тот, кого я любила": Мэрилин Мэнсон уволил басиста после обвинений в домогательствах

Мэрилин Мэнсон в Twitter во вторник вечером сообщил о том, что их дороги с басистом группы Джорди Уайтом (псевдоним Твигги Рамирес) расходятся.

Мэнсон не пишет о причинах увольнения: «Я решил расстаться с Джорди Уайтом как членом группы Мэрилин Мэнсон. Он будет заменен в предстоящем туре. Я желаю ему здоровья».

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well. — Marilyn Manson (@marilynmanson) October 25, 2017 Несколько дней назад бывшая девушка бас-гитариста Твигги Рамиреса Джессика Аддамс обвинила музыканта в изнасиловании и психологическом насилии. Аддамс была вокалисткой женской группы в 1990-е годы, тогда и познакомилась с Рамиресом. Читайте такжеНа Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация (видео)

Она опубликовала пост на Facebook о том, что он её изнасиловал в период, когда был перерыв тура его группы.

«Он кинул меня на пол, обхватив меня за шею. Я сказала: „Нет“. Я сказала: „Нет“. Я сказала это настолько громко, что мой друг Пит прибежал из другой комнаты, чтобы отстранить его от меня. Меня изнасиловал тот, кого я любила».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сексуальных домогательствах рассказали Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс. 2 августа, Мэрилин Мэнсон выступил с концертом в киевском Дворце спорта.