Переворот в Зимбабве: президент Мугабе согласился подать в отставку - СМИ

Роберт Мугабе согласился уйти в отставку через несколько часов после того, как партия лишила его должности своего лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Он добавил, что военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей. Отмечается, что Мугабе вскоре обратится к нации.

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Как сообщал УНИАН, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста партийного лидера.

Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад. Многие в Зимбабве воспринимали Мнангагву как наиболее возможного преемника 93-летнего Мугабе, и его увольнение спровоцировало волну возмущения в правящих кругах страны.