В Евросоюзе решили сократить финансовую помощь Турции

В Европейском союзе решили сократить финансовую помощь для Турции, которая выплачивается в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС.

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Как сообщает Deutsche Welle, во время обсуждения бюджетного плана на 2018 год было решено уменьшить сумму средств, выделенных Анкаре, на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, составленного Еврокомиссией.

Кроме того, еще 70 млн евро остаются под вопросом. Их выплатят, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Турцией принципов правового государства.