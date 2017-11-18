В Евросоюзе решили сократить финансовую помощь Турции
22:56, 18 ноября 2017Мир
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Эту помощь выплачивают для поддержки кандидатов в члены ЕС.
Иллюстрация / REUTERS
В Европейском союзе решили сократить финансовую помощь для Турции, которая выплачивается в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС.
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Как сообщает Deutsche Welle, во время обсуждения бюджетного плана на 2018 год было решено уменьшить сумму средств, выделенных Анкаре, на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, составленного Еврокомиссией.
Кроме того, еще 70 млн евро остаются под вопросом. Их выплатят, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Турцией принципов правового государства.
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