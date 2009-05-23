В Германии сегодня президентские выборы

В Германии сегодня проходят выборы президента страны.

Главу государства в ФРГ выбирает специальное собрание, состоящее из 612 депутатов парламента и такого же числа различных общественных деятелей, передает радио «Свобода».

Нынешний президент Германии Хорст КЁЛЕР претендует на второй 5-летний срок. Х.КЁЛЕР - экономист, бывший глава Международного валютного фонда. Он весьма популярен в Германии.

Основная соперница Х.КЁЛЕРА - бывший профессор Гезине ШВАН, поддерживаемая частью оппозиционных сил.

Президент Германии, согласно Конституции, является в основном представительской фигурой.