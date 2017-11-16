В Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы

Глава Африканского Союза (объединения африканских государств. - Ред.), президент Гвинеи Альфа Конде осудил события в Зимбабве, которые "похожи на переворот", хотя зимбабвийские военные и заверяют, что переворота не произошло.

Об этом он сказал в среду, 15 ноября, в интервью Deutsche Welle. Он призвал военных Зимбабве вернуться в казармы и уважать конституцию.

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"Африканский Союз - против любого захвата власти с применением силы", - заявил Конде.

По словам Конде, Африканский Союз поддерживает легитимное зимбабвийское правительство и ни в коем случае не примет захвата власти силой. Он отверг необходимость посредничества со стороны организации, отметив, что военные должны уважать конституционный строй. Этого же он ожидает и от президента Зимбабве Роберта Мугабе при передаче власти.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 ноября военные объявили о взятии под свой контроль ситуации в Зимбабве. Они захватили телевизионный центр и заблокировали подъезды к главным правительственным зданиям, парламенту и судам в столице Хараре, используя для этого танки.

Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве обвинила в "предательстве" командующего вооруженными силами страны Константино Чивенгу.

Перед этим Чивенга отреагировал на отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, пообещав вмешаться и остановить нарастающий политический кризис в стране.

До этого 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота - его поддерживала армия и он был одним из вероятных преемников власти в государстве.