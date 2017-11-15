В столице Зимбабве армия захватила государственную телерадиокомпанию, прогремели взрывы

Армия Зимбабве вошла в столицу страны Хараре и заняла помещения штаб-квартиры государственной телекомпании Зимбабве ZBC. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на работников корпорации и правозащитников.

Солдаты жестоко обращались с некоторыми работниками компании, пока захватывали здание. Позже весь персонал, находившийся в помещении, заверили, что беспокоиться нечего, поскольку армия прибыла на телеканал для охраны ее систем и информационного сайта.

Телерадиовещательная корпорация Зимбабве транслирует два телеканала и четыре радиостанции.

После этого, как сообщили очевидцы, в центре столицы Зимбабве Хараре прогремели три взрыва.

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Всего через 24 часа после того, как глава вооруженных сил страны Константин Чивенга пригрозил вмешаться, чтобы прекратить чистку рядов своих союзников в правящей партии ZANU-PF президента Мугабе, репортер Reuters сообщил о бронетранспортерах на главных дорогах вокруг столицы.

Агрессивные солдаты приказывали машинам проезжать мимо, не мешая им продвигаться по направлению к Хараре. "Не пытайтесь предпринимать никаких глупых поступков. Просто проезжайте", – агрессивно сказал журналистам один из солдат.

"Несмотря на то, что войска находятся в столице, военные пока что ничего не сообщили о судьбе Мугабе, лидера Зимбабве в течение последних 37 лет, называющего себя "великим стариком" африканской политики", - пишет Reuters.

Как передает Associated Press, посольство США в Хараре закрыло свое здание и рекомендовало гражданам не покидать дома из-за "политической неопределенности". Аналогичное заявление опубликовано и посольством Великобритании, ссылаясь на сообщения о "необычной военной деятельности".

Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве обвинила в "предательстве" командующего вооруженными силами страны Константино Чивенгу.

Перед этим Чивенга отреагировал на отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву обещанием "вмешаться" и остановить нарастающий политический кризис в стране.

До этого 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота - его поддерживала армия и он был одним из вероятных преемников власти в государстве.