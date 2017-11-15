В Зимбабве главнокомандующего войсками обвинили в предательстве

Правящая партия Зимбабве обвинила в "предательстве" главнокомандующего вооруженными силами страны Константино Чивенгу. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

Чивенга ранее отреагировал на отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву обещанием "вмешаться" и остановить нарастающий политический кризис в стране.

До этого президент Зимбабве обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота - его поддерживала армия и он был одним из вероятных преемников власти в государстве.

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Кроме того, Мнангагва неоднократно вступал в конфликты с женой президента - Грейс Мугабе, которую считают преемницей 93-летнего президента. В связи этим, возможно, президент пытается помочь жене зачистить оппозиционных политиков.

Как известно, президент правящей партии Зимбабве Роберт Мугабе фактически руководит страной с 1980 года.

Ранее сообщалось, что командующий ВС Зимбабве призвал президента страны Роберта Мугабе прекратить увольнять ветеранов Зимбабвийского африканского национального союза. При этом в сторону столицы начали движение танки.

В свою очередь, правящая партия заявила, что заявления Чивенгы "имели цель нарушить национальный мир и спровоцировать мятеж".