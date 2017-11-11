Не исключено, что российский: Израиль сбил беспилотник, который шпионил для Сирии

В субботу, 11 сентября Израиль сбил над Голанскими высотами сирийский беспилотник, который может принадлежать России.

Как пишет ТСН.uа об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

По данным агентства, дрон был сбит ракетой перехватчика "Патриот" над спорной территории, которую контролирует Израиль.

Военнослужащие сначала заявили Reuters, что дрон был произведен в России, но не предоставили никаких доказательств. Позже военные заявили, что неясно, был ли это российский дрон.

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"Это был разведывательный БПЛА (беспилотный летательный аппарат), а не атакующий беспилотник, и мы проверяем, существует ли какая-то связь с Ираном и "Хезболлой", - отметил военный представитель, подполковник Джонатан Конрікус.

В то же время министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль серьезно рассматривает этот инцидент и будет соответственно реагировать на любые провокации.

"Мы считаем, что сирийский режим ответственен за любую атаку или нарушения суверенитета, и призываем всех игроков, действующих на территории Сирии, сдерживать его", - сказал Либерман.