"Сложился как карточный домик": появилось видео момента взрыва в жилом доме в Ижевске

В сети появилось видео момента взрыва в жилом доме в Ижевске. Как рассказал "РИА Новости" очевидец произошедшего, подъезд жилого дома обрушился как карточный домик.

"Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик", - рассказал очевидец.

Как сообщал УНИАН, в российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома. По предварительной информации погибли два человека.