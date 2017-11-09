"Сложился как карточный домик": появилось видео момента взрыва в жилом доме в Ижевске
16:40, 09 ноября 2017Мир
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В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома. По предварительной информации погибли два человека.
У дома обрушились девять этажей / "Ижевск Вконтакте"
В сети появилось видео момента взрыва в жилом доме в Ижевске. Как рассказал "РИА Новости" очевидец произошедшего, подъезд жилого дома обрушился как карточный домик.
"Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик", - рассказал очевидец.
Как сообщал УНИАН, в российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома. По предварительной информации погибли два человека.
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