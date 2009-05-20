В июле 2009 года Россия проведет крупнейшие военные учения на Кавказе. В военных маневрах примут участие все бригады т.н. “новой структуры” Северо-Кавказского военного округа.

Первый замминистра обороны Александр Колмаков считает, что по масштабам российские учения будут сравнимы с советскими и прямо связал их проведение с учениями НАТО “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009", которые проходят в Грузии с 6 мая по 3 июня, сообщает РИА «Новости».

Минобороны РФ внесет корректировки в боевую учебу российских войск в связи с учениями НАТО на территории Грузии, заявил он журналистам. "Уже сейчас мы внимательно их (учения) изучаем и анализируем".

"...Акцент будет сделан на преодолении водных преград, применении воздушного десанта. Особое внимание будет уделено подготовке снайперов - опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе показал их особую важность и эффективность", - отметил генерал.

Кроме того, он сообщил, что в обязательном порядке в учениях будет использоваться и внедряться опыт операции в Южной Осетии.

"Серьезные корректировки сделаны по средствам связи и разведки, начиная с тактического звена и, в частности, солдата", - сказал замглавы Минобороны и отметил, что "прежде всего эти изменения будут внедряться в военные училища и академии, в целом в систему обучения".

Также, по его словам, широко изучается и обобщается опыт ведения боевых действий коалиционных войск в Ираке и Афганистане.