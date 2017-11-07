Экономисты определили самый дорогой город для иностранцев (видео)

Британские экономисты определили самый дорогой город для иностранцев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эксперты пришли к выводу, что Сингапур - самый дорогой город мира. К такому выводу они пришли, когда сравнили цены на 160 товаров и услуг.

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Прежде всего, оценивали стоимость продуктов, одежды, товаров для дома, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов. Экономисты к такому выводу приходят уже четвертый год подряд.

Ранее эксперты назвали бар на украинской полярной станции одним из лучших в мире.