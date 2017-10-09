Эксперты назвали бар на украинской полярной станции одним из лучших в мире (видео)

Эксперты по выпивке назвали бар на украинской полярной станции одним из лучших в мире. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Британские эксперты из выпивки в новой книге рассказали о лучших на планете местах, где можно выпить рюмку. Исследование разделили на 6 секций - по количеству континентов.

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Поэтому в Антарктиде лучшим британцы назвали бар "Фарадей". "Он самый отдаленный и самый экстремальный в мире, однако его посещения однозначно изменит вашу жизнь", - подытожили авторы.

Ранее в Китае под ногами туристов начал "трескаться" стеклянный мост.