В США задержали мужчину, который хотел "убить всех белых полицейских" возле Белого дома - СМИ
Отмечается, что во время задержания при нем не было найдено никакого оружия.
В Вашингтоне задержан мужчина, который якобы собирался убить «всех белых полицейских» у Белого дома. Мужчину зовут Майкл Арега, он из Далласа, штат Техас, сообщает телеканал Fox News.
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Информацию о задержанном Секретная служба США получила от полиции Мэриленда. Арега был задержан у Лафайет-сквер, который примыкает к резиденции президента США Дональда Трампа.
Как отмечает Fox News, на своей странице в Facebook Арега опубликовал запись о том, что находится в Вашингтоне.
Также он разместил пост с указанием того, что отправляется в Белый дом и убьет там «всех белых полицейских». То же самое он сообщил и при задержании, сообщает телеканал.
Отмечается, что во время задержания при нем не было найдено никакого оружия.