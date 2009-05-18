Украина может участвовать в "Восточном партнерстве" пока ей это выгодно

Инициатива Европейского Союза «Восточное партнерство» дает Украине дополнительные возможности для сближения с ЕС и может ускорить интеграцию в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение сегодня на пресс-конференции высказал первый заместитель секретаря СНБО Украины, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

Он категорически опроверг упреки по поводу якобы отдаления Украины от полноправного членства в ЕС в результате участия в «Восточном партнерстве».

«Убежден, что не только не отдаляет, а наоборот – дополнительно дает нам определенные возможности, чтобы этот путь мы прошли быстрее», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что целью «Восточного партнерства» является предоставление каждой из шести стран – участниц инициативы дополнительных возможностей развивать сотрудничество с Евросоюзом. «У нас есть свои двусторонние отношения с ЕС, и мы от них не отказываемся. Мы ищем в «Восточном партнерстве» дополнительные рычаги влияния на этот процесс», - отметил первый заместитель секретаря СНБО.

Положительнное влияние «Восточного партнерства» на отношения Украины и ЕС подтвердил и бывший министр иностранных дел Анатолий ЗЛЕНКО.

Он отметил, что Украина может принимать участие в этой инициативе столько времени, сколько это будет ей выгодно. Кроме того, по его словам, нужно дифференцировать цели стран – участниц «Восточного партнерства».

А.ЗЛЕНКО убежден, что Украина имеет наибольшую степень интеграции с Европейским Союзом и может рассчитывать на получение наибольшей выгоды от участия в этом проекте.

Комментируя финансовое обеспечение «Восточного партнерства», оба эксперта согласились, что 600 млн. евро до 2013 года на шесть стран – это немного.

Вместе с тем они считают, что этой суммы достаточно для начала реализации ряда конкретных проектов совместно с ЕС и считают, что при условии их успешности финансирование «Восточного партнерства» может существенно увеличиться.