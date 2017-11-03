Трамп прокомментировал отключение своего аккаунта в Twitter

Президент США Дональд Трамп, считает, что отключение его аккаунта в Twitter свидетельствует о том, что его сообщения "наконец-то начали иметь влияние".

"Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут взбунтовавшимся сотрудником. Наверное, слова наконец-то начали доходить до людей и оказывать влияние", - написал Трамп в своем Twitter после восстановления аккаунта.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

Не все пользователи поняли вторую часть сообщения президента США, о чем упомянули в комментарии к посту. Также, часть пользователей поддержала работника Twitter, отключившего аккаунт Трампа, назвав это "лучшими 11 минутами".

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Вместе с тем, другая часть пользователей выступила в поддержку Трампа, обвинив популярные в мире соцсети в попытке "заткнуть рот", а также призвали президента США продолжать твитить.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 ноября, личная страница президента США Дональда Трампа оказалась недоступна для пользователей. Как объяснили в самой компании, аккаунт президента был «непреднамеренно деактивирован» из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов.

Ранее в четверг пользователи Twitter заметили, что страница президента перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная страница не существует».