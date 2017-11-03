В администрации Twitter объяснили, почему аккаунт Трампа был отключен на 11 минут

В четверг, 2 ноября, личная страница президента США Дональда Трампа оказалась недоступна для пользователей. Как оказалось, аккаунт президента был «непреднамеренно деактивирован» из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов, передает РБК.

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«Ранее сегодня аккаунт @realdonaldtrump был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был недоступен в течение 11 минут и затем был восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных происшествий», — говорится в сообщении на странице администрации Twitter.

Ранее в четверг пользователи Twitter заметили, что страница президента перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная страница не существует».

По состоянию на 3 ноября в Twitter Дональда Трампа было опубликовано более 36 тысяч его сообщений, на страницу американского президента подписались 41,7 млн пользователей.