Трамп заявил о возможной встрече с Путиным во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он заявил в интервью Fox News.

Читайте такжеГлава НАТО заявил о необходимости глобального ответа на северокорейскую угрозу"У нас была встреча с Путиным. И может быть снова. Путин очень важен, потому что они могут помочь нам с Северной Кореей, они могут помочь нам с Сирией, мы должны поговорить об Украине", - заявил президент США.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Кроме этого, Трамп планирует отправиться в десятидевную поездку, в ходе которой он посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Старший советник администрации президента Герберт Макмастер уточнил, что основной целью турне Трампа станет усиление международной позиции относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал УНИАН, первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20 7 июля. Переговоры длились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская - 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.