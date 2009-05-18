ФАТХ и ХАМАС решили создать "временное правительство"

Противоборствующие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС пришли на переговорах в Каире к соглашению о формировании комитета, который будет исполнять функции правительства вплоть до выборов в парламент в январе 2010 года, и общего органа безопасности, который должен установить порядок в секторе Газа, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на египетское агентство МЕНА.

По данным египетского телевидения, 7 июля этого года в сектор Газа будет направлена делегация представителей силовых структур Египта и других арабских стран, которые займутся профессиональной подготовкой сил безопасности в этом палестинском анклаве.

Ожидается, что в понедельник переговоры между палестинскими группировками будут продолжены.

Пятый этап диалога между ФАТХ и ХАМАС возобновился в субботу в Каире при посредничестве главы общей разведки Египта Омара Сулеймана. Предыдущий раунд переговоров был прерван в конце апреля из-за разногласий по вопросам формирования правительства национального единства.

После захвата в июне 2007 года власти в секторе Газа сторонниками ХАМАС на палестинских территориях установилось двоевластие, а ФАТХ и ХАМАС прекратили между собой все контакты. В январе Израиль провел трехнедельную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа, что подтолкнуло палестинские группировки к диалогу.