Экс-лидер Каталонии Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии

16:15, 31 октября 2017
Мир
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По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Карлес Пучдемон / REUTERS

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не намерен просить политического убежища у бельгийских властей и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".

Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что находится в Бельгии "из соображений безопасности и свободы", передает Би-Би-Си.

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.

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"Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", - сказал Пучдемон.

По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. "Мы не можем построить республику на насилии", - сказал он.

Пучдемон заявил, что политический процесс в Каталонии проходил в очень мирной манере, который нарушило вмешательство испанских силовиков, после чего "начался хаос".

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.

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Теги: #независимость Каталонии#Каталония отделяется от Испании