Американский самолет с баскетбольной командой на борту в воздухе столкнулся с неизвестным предметом (фото, видео)

В США самолет с баскетболистами команды "Оклахома-Сити Тандер" американской компании Delta столкнулся в небе с неизвестным объектом. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Издание сообщает, что во время полета из Миннеаполиса в Чикаго произошло столкновение. Очевидцы сообщают, что они попали в зону турбулентности. А вмятины увидели после приземления. По предположениям специалистов, в самолет просто ударилась птица. Сейчас в авиакомпании проводят оценку причиненного ущерба.