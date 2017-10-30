Американский самолет с баскетбольной командой на борту в воздухе столкнулся с неизвестным предметом (фото, видео)

12:52, 30 октября 2017
Мир
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Хотя специалисты уже предполагают, что и самолет просто врезались птицы.

Вмятины заметили уже после приземления / фото Snapchat/Patrick Patterson

В США самолет с баскетболистами команды "Оклахома-Сити Тандер" американской компании Delta столкнулся в небе с неизвестным объектом. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Твиттер/ realstevenadams

Издание сообщает, что во время полета из Миннеаполиса в Чикаго произошло столкновение. Очевидцы сообщают, что они попали в зону турбулентности. А вмятины увидели после приземления. По предположениям специалистов, в самолет просто ударилась птица. Сейчас в авиакомпании проводят оценку причиненного ущерба.

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Теги: #турбулентность#самолет с вмятиной#баскетбольная команда