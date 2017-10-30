Американский самолет с баскетбольной командой на борту в воздухе столкнулся с неизвестным предметом (фото, видео)
12:52, 30 октября 2017Мир
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Хотя специалисты уже предполагают, что и самолет просто врезались птицы.
Вмятины заметили уже после приземления / фото Snapchat/Patrick Patterson
В США самолет с баскетболистами команды "Оклахома-Сити Тандер" американской компании Delta столкнулся в небе с неизвестным объектом. Об этом сообщает Metro.co.uk.
Twitter/ realstevenadams
Издание сообщает, что во время полета из Миннеаполиса в Чикаго произошло столкновение. Очевидцы сообщают, что они попали в зону турбулентности. А вмятины увидели после приземления. По предположениям специалистов, в самолет просто ударилась птица. Сейчас в авиакомпании проводят оценку причиненного ущерба.
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