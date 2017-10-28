Help из мха: с необитаемого острова вблизи Швеции спасли россиянина (видео)
22:06, 28 октября 2017Мир
1870 0
На скалистом острове он провел два дня, в течение которых собирал с камней мох и выкладывал им слово Helр.
Скалы и Help из мха: с необитаемого острова близ Швеции спасли россиянина
Шведский мох спас россиянина от гибели, говорится в сюжете ТСН. На самодельной лодке мужчина отправился в путешествие из Стокгольма к испанским берегам. Однако посреди путешествия судно попало в катастрофу, а путешественник зацепился за кусок скалы посреди воды. На скалистом острове он провел два дня, в течение которых собирал с камней мох и выкладывал им слово Help - "Помогите". Эту надпись и увидели спасатели, которые искали его с вертолета.
Капитана-неудачника сняли со скалы и отправили домой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter