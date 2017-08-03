"Князь тьмы" покинул Киев: Мэнсон оставил на память снимок с ребенком в детской комнате "Борисполя" (фото)

Мэрилин Мэнсон после киевского концерта сделал фото из украинского аэропорта. Соответствующий снимок появился на странице исполнителя в Instagram.

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На фото Мэнсон запечатлен с ребенком в детской комнате Международного аэропорта "Борисполь". Его лицо прикрыто маской и очками.

"В Украине самые хардкорные фаны", - прокомментировал он опубликованный кадр.

За несколько часов фотографию оценили лайками более 90 000 подписчиков исполнителя. Фото шок-рокера с малышом назвали "няшной".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в среду, 2 августа, Мэрилин Мэнсон выступил с концертом в киевском Дворце спорта.