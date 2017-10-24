Россия ветировала в Совбезе ООН продолжение в Сирии миссии по исследованию химического оружия

Россия в Совете Безопасности ООН ветировал решение о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии, пишет Reuters.

Отмечается, что мандаты миссии заканчиваются в середине ноября этого года. В частности, представители миссии (JIM) должны сообщить до 26 октября о том, кто был ответственным за нападение 4 апреля на город Хан Шейхун, в результате которого погибли десятки людей.

При этом посол РФ Василий Небензя попросил отложить голосование, хоть и безуспешно.

Сообщается, что Китай воздержался от голосования.

Одиннадцать стран поддержали текст документа о продлении миссии в Сирии.

Как сообщал УНИАН ранее, госпиталь в сирийском городе Ракка обстреляли фосфорными снарядами. Об этом сообщает сирийское проправительственное агентство SANA со ссылкой на заместителя председателя местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.

Агентство сообщает, что вероятно авиаудар был нанесен ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. "Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", - заявила она.