В НАТО назвали дату саммита в 2018 году

Следующий саммит Североатлантического альянса состоится 11-12 июля 2018 года в Брюсселе (Бельгия).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение распространила в пятницу штаб-квартира НАТО со ссылкой на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

"Я рад сообщить, что следующий саммит НАТО состоится 11 и 12 июля 2018 года в Брюсселе", - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что союзники "еще больше усилят связь между Европой и Северной Америкой, на которой основан наш союз, поскольку мы продолжаем адаптировать наш Альянс в XXI веке".

"В ответ на возникающие угрозы НАТО проводит самое большое усиление нашей коллективной обороны. Наши многонациональные боевые группы на востоке Альянса теперь работают в полную силу, мы укрепляем наше присутствие в Черноморском регионе. Также мы увеличиваем наши усилия в борьбе с кибератаками и гибридной угрозой", - сказал он.

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По словам Столтенберга, союзники вместе с партнерами и организациями будут бороться с терроризмом и сохранять стабильность в регионе. "Мы активизируем свои миссии по подготовке, консультированию и содействию афганским силам, чтобы гарантировать, что их страна никогда не станет убежищем для международных террористов. Мы поддерживаем глобальную коалицию для победы над ИГИЛ и работаем над укреплением таких партнеров, как Ирак. Мы будем углублять отношения НАТО и Европейского Союза на благо всех наших народов", - подчеркнул он.

Генсек Альянса напомнил, что Бельгия "щедро принимала штаб-квартиру НАТО в течение 50 лет". "Я искренне рад, что наш саммит пройдет в нашей новой штаб-квартире в Брюсселе. Я с нетерпением жду успешного саммита в июле 2018 года", - добавил Столтенберг.