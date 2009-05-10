Путин сочувствует странам, где нет тандема, как у него с Медведевым

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что странам, в которых нет «тандема» между президентом и премьером, «можно только посочувствовать».

Как сообщили УНИАН в правительстве России, об этом он сказал в интервью японским СМИ накануне визита в Токио.

«Такие "тандемы" (Президента и премьер-министра - УНИАН) есть везде, где должность главы государства отделена от должности руководителя исполнительной власти. Там, где есть глава государства и глава правительства, - там и должен быть "тандем". А если такого "тандема" в той или иной стране нет, то можно только посочувствовать», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в РФ, действительно сложились очень добрые отношения между президентом и председателем правительства.

«Это - важный фактор внутриполитической стабильности в России», - уверен он.

«У нас очень хорошие отношения с Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Каждый из нас занимается своей работой. У каждого есть своя ниша. Но, разумеется, на таком уровне, конечно, достаточно часто возникают вопросы, которые пересекаются между собой», - добавил В.ПУТИН.

Он сообщил, что за более чем 17 лет совместной работы между ним и Д.МЕДВЕДЕВЫМ давно уже сложился механизм консультаций и выработки единой позиции.