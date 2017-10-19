В Канаде вступил в силу "закон Магнитского", позволяющий вводить санкции против России

Канадский "закон Магнитского", предусматривающий санкции против иностранных государственных служащих, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу. Об этом уведомил национальный парламент, передает "РИА Новости".

Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник — сенатом. Документ вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства — королевы Елизаветы II.

Посольство России в Канаде уже прокомментировало новый закон. На своей странице в Twitter российские дипломаты написали, что он "противоречит здравому смыслу".

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In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) October 18, 2017

Как сообщал УНИАН, закон позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. Примечательно, что текст закона не выделяет отдельно Россию, однако именно у РФ он вызвал наибольшее возмущение.

Канадский закон, получивший название "О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников", является аналогом "закона Магнитского", принятого в Штатах. «Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года.

Он вводит персональные санкции в отношении лиц, которые, по данным властей США, причастны к гибели юриста. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и заморозку активов этих людей.