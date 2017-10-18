Премьер Португалии ушел в отставку из-за гибели людей в лесных пожарах

В Португалии, на фоне критики о несостоятельности властей предотвратить гибель людей в результате лесных пожаров, премьер-министр страны Антониу Кошта ушел в отставку.

Как сообщает "Радио Свобода", из-за сильнейшей за 90 лет засухи, за 4 месяца во время пожаров погибли более 100 человек.

Читайте такжеВ Испании и Португалии бушуют лесные пожары: погибло 9 человек (галерея)

17 октября оппозиция предложила внести на голосование в парламент вопрос о недоверии правительству социалистов, обвинив его в недостаточно быстрой и эффективной реакции на стихийное бедствие.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары на юго-западе Европы привели к гибели по меньшей мере 41 человека в Португалии, 71 получил ранения.

Число раненых в Португалии превысило 50 человек, из которых полтора десятка - в тяжелом состоянии. Среди нескольких пропавших без вести - младенец, родившийся всего месяц назад. Примерно на половине территории Португалии введено чрезвычайное положение. Десятки дорог закрыты, закрыты некоторые учебные заведения.