В Израиле пара аистов вывела из строя истребитель пятого поколения

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35I столкнулся во время тренировочного полета с двумя аистами. В Армии обороны Израиля заявили, что самолет сумел нормального приземлиться и не получил повреждений, но тем не менее, как предписано инструкцией, был передан техническим специалистам для проведения обслуживания, передает РБК.

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По словам представителя армии, самолет (один из семи имеющихся у Израиля F-35I) должен вернуться в строй в ближайшие дни. В то же время израильский телеканал Kan 11 сообщил, что возвращение истребителя в строй может задержаться, так как при столкновении могло пострадать стелс-покрытие, благодаря которому F-35I мало заметен для радаров.

Каждый из приобретенных Израилем F-35I, по данным Kan 11, обошелся в $110 млн. Общая сумма сделки, в рамках которой планируется приобрести 50 таких самолетов, оценивается в $7 млрд.

Как сообщал УНИАН, недавно в Испании после праздничного парада разбился истребитель, пилот погиб.