В Испании после праздничного парада разбился истребитель, пилот погиб (видео)

В Испании вблизи базы Альбасете разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада в честь Национального праздника Испании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais. Самолет был одним из четырех истребителей, которые принимали участие в военном параде в Мадриде.

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Издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось. Позже глава региона Кастилья-Ла Манча Эмильяно Гарсия-Паге подтвердил гибель пилота.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб. Он не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.