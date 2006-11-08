Американская поп-певица Бритни Спирс подала на развод со своим мужем Кевином Федерлайном, сообщает Reuters.

В исковом заявлении певицы говорится, что причиной развода явились непреодолимые различия взглядов. Спирс хочет, чтобы дети после развода жили с ней, а их отцу было предоставлено право посещать их.

Браку Спирс и Федерлайна два года, с момента рождения их второго ребенка прошло два месяца.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс подала в суд на британский National Enquirer за то, что издание 5 и 12 июня 2006 года напечатало статьи со следующими заголовками: "Брак Бритни распался" и "Бритни и Кевин: а теперь об их разводе".

Выполняя решение суда, британский National Enquirer напечатал официальное извинение перед певицей Бритни Спирс за публикацию этих статей, в то время как американский Enquirer извиняться отказался.

Комментируя сообщение о разводе, представитель британского National Enquirer, в частности, сказал: "Теперь мы точно признаем, что брак не распался, и они не собираются разводиться".

Лента.ру