СМИ рассказали о тайной встрече Собчак с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, возможная участница российских президентских выборов 2018 года, встретилась с Владимиром Путиным. Формальная тема разговора - интервью для фильма об Анатолии Собчаке, передает Би-би-си.

К 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака его дочь, телеведущая Ксения Собчак, снимает фильм о жизни и карьере отца.

Для этого фильма Собчак беседовала с Владимиром Путиным, рассказали два осведомленных собеседника издания, оба попросили об анонимности.

"После того, как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - сказал один из собеседников.

Ксения Собчак - возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании, говорил в сентябре близкий к администрации президента РФ собеседник Би-би-си. Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.

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Обсуждала ли Собчак во время встречи с Путиным свое участие в президентской гонке, неизвестно. Но несколько дней назад в интервью журналу Glamour на вопрос "Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит", Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты.

Путин ранее прокомментировал новости о планах Собчак выдвинуться в президенты фразой "ради бога". Он добавил, что с большим уважением относится к ее отцу Анатолию Собчаку.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем участии, но ожидается, что он сделает это в декабре.