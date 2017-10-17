Вдова россиянина, который подорвался на мине в Сирии: ранее он работал официантом, но его обманули

В Сирии в конце сентября погиб еще один гражданин России. Марк Неймарк отправился туда, подписав контракт с частной военной компанией. Об этом рассказала вдова погибшего Ксения Неймарк, которая получила компенсацию, сообщает Русская служба Би-би-си.

О гибели еще одного россиянина накануне, 16 октября, сообщила группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием вооруженных конфликтов и мониторит ситуацию в Сирии, где Россия два года проводит военную операцию.

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Житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа подорвался на мине. На основании фотографий Неймарка из его аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" группа CIT предположила, что он был действующим российским военнослужащим.

Минобороны России не сообщало о его гибели, а Ксения Неймарк сказала Би-би-си, что муж заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК). Для того, чтобы получить компенсацию, она встретилась с представителями этой компании в Ростове-на-Дону.

"Нам объяснили, что он переезжал дорогу, там был какой-то прорыв. Дорога была заминирована, и он подорвался. Это случилось 28 сентября", - сообщила вдова.

"Сразу же и выплатили. Но это был не какой-то официальный документ с реквизитами, а скорее просто расписка, что я получила эти деньги", - рассказала она о получении компенсации. Сумму компенсации она предпочла оставить в тайне.

"Он уехал 28 июня. Говорил, что до конца октября будет командировка, а потом он вернется", - вспомнила Ксения Неймарк. Она отметила, что у ее мужа не было военного опыта кроме срочной службы.

Вдова рассказала, что у Марка Неймарка были проблемы с работой в Мегионе. "Он где-то год не мог найти работу. Устроился официантом, работал, но его обманули и не заплатили деньги. Он куда-то устраивался, но всегда говорил, что ему не хватало", - поведала женщина.

28 сентября, когда погиб Марк Неймарк, в Сирии попали в плен казак из Ростовской области Роман Заболотный и житель Подмосковья Григорий Цуркану, об их судьбе достоверных сведений нет.

В начале октября знакомая Заболотного рассказала изданию "Кавказский узел", что 28 сентября в аэропорт Ростова-на-Дону были доставлены 12 тел бойцов частной военной компании. Она утверждает, что это были погибшие из "ЧВК Вагнера".

В России частные военные компании находятся вне закона. Петербургское издание "Фонтанка" сообщало, что Вагнер - позывной командира, подполковника спецназа ГРУ в запасе Дмитрия Уткина.

В этот же день, 28 сентября, в Сирии, как сообщали СМИ, погиб 27-летний житель Магнитогорска Михаил Чернов.

"В Сирию он попал через Краснодар, там есть агентство, которое набирает бойцов. Он и на Донбассе был, и через ту же компанию пошел в Сирию. Но не через военкомат, он даже в армии не служил, потому что был инвалидом", - рассказывал изданию "Коммерсант" один из его знакомых.

В начале августа 2017 года агентство Рейтер опубликовало расследование, в котором подсчитало, что с начала российского вмешательства в 2015 году в Сирии погибли минимум 76 граждан России. С тех пор эта цифра выросла.

Участник съезда "Союза добровольцев Донбасса": Когда была война на Донбассе, которая до сих пор продолжается, мы туда шли воевать за русский народ. А в Сирии маленько не такая ситуация

Среди 40 россиян, погибших в Сирии только в этом году, был 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось, говорилось в августовском расследовании агентства Рейтер.

16 октября CIT опубликовала сообщение о гибели как минимум девяти бойцов "ЧВК Вагнера", которые, как утверждают расследователи, погибли в Сирии в августе и сентябре этого года. Среди погибших группа называла фамилии уроженцев Казани, Перми, Нижнего Новгорода и других городов. Имена нескольких погибших CIT установить не удалось, при этом исследователи утверждают, что до отправки в Сирию большинство погибших участвовали в боях на востоке Украины.

в Донецке прошел съезд "Союза добровольцев Донбасса", участие в котором принял помощник президента России Владислав Сурков. Некоторые участники мероприятия рассказали Русской службе Би-би-си, что их друзья воюют в Сирии.

Представившийся Михаилом мужчина рассказал, что отговаривает своих друзей от поездки: "Я же знаю, какая там ситуация происходит. Когда была война на Донбассе, которая до сих пор продолжается, мы туда шли воевать за русский народ. А в Сирии маленько не такая ситуация".

"Люди едут воевать за деньги", - резюмировал собеседник Би-би-си.

"Среди моих бойцов многие поехали и есть те, кто голову там сложили", - сказал еще один человек, присутствовавший на съезде.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Ростове открыли памятник российским оккупантам, которые воевали на Донбассе.