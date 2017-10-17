Ядерная война может начаться в любой момент - дипломат КНДР

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил о том, что ситуация на Корейском полуострове "достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война".

Об этом он сказал в понедельник на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи, передает Associated Press.

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"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", - считает Ким Ин Рён.

По словам дипломата, ни одна страна в мире, за исключением КНДР, не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского союза принял решение ввести новые санкции против Северной Кореи.