Нападение с ножом в Лондоне: один человек погиб, два ранены

В Лондоне около станции метро «Парсонс-грин» неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего один человек умер и двое получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на лондонскую полицию.

Полиция приехала на место происшествия в 19:30 по местному времени. Нападавший скрылся и пока не задержан.

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Двое раненых были госпитализированы в срочном порядке. Погибшим является 20-летний мужчина, от полученных ран он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, данное нападение не рассматривается как террористический акт.

Отмечается, что после происшествия станция метро «Парсонс-грин» была закрыта, а территория вокруг нее оцеплена.

Напомним, в сентябре в вагоне метро на станции «Парсонс-грин» произошел взрыв, пострадали 30 человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. По делу о взрыве на «Парсонс Грин» были задержаны семь человек.