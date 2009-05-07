США таки прислушаются к предложениям России по ПРО?

США на состоявшихся в четверг переговорах подтвердили, что рассматривают предложения России по вопросу о ПРО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские партнеры подтвердили, что в рамках обзора (плана по размещению ПРО) рассматривают и те предложения, которые внесла Россия", - заявил Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон. По его словам, также рассматриваются дополнительные идеи в развитие тех предложений, которые российская сторона передала американским коллегам на первой встрече Лаврова и Клинтон, состоявшейся в марте.

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