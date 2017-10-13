Twitter уничтожил данные, важные для расследования вероятного вмешательства России в выборы США - Politico

Twitter удалил сообщения и другие данные, ценность которых может оказаться незаменимой для следователей в деле манипуляций платформ социальных медиа в течение выборов 2016 года, пишет Politico, опираясь на заявления нынешних и бывших правительственных чиновников США в сфере кибербезопасности, передает Голос Америки.

Читайте такжеGoogle проверяет российское вмешательство в выборы в СШАTwitter является наиболее популярной социальной сетью в США для обсуждения политических событий.

Федеральные следователи считают, что Россия мощно использовала Twitter, чтобы продвигать кандидатуру Дональда Трампа и вредить Хиллари Клинтон, утверждает издание на основе сообщений должностных лиц США, сделанных на условиях анонимности.

Россия использовала множество автоматических ботов, ненастоящие аккаунты, хэштеги и ненастоящие рекламные кампании, чтобы распространять соответствующую риторику. Это можно исследовать, проведя анализ исторических данных Twitter.

Однако, значительное количество ценной информации потеряно навсегда, утверждают аналитики кибербезопасности, пишет Politico. Одной из причин этого является стандарт защиты потребителей, согласно которому, если потребитель удаляет то или иное сообщение, или платную рекламную компанию, Twitter, а также частные компании, которые используют данные Twitter в целях маркетинга и анализа на платной основе, должны удалить такую информацию у себя.

"Правила русской кибервойны отмечают, что оперативники должны сразу удалить любые следы своей деятельности", - отмечает бывший Исполнительный помощник ФБР Роберт Андерсон.

Томас Рид, профессор стратегических исследований Университета Джонса Хопкинса, обвинил Twitter в том, что они позволили плохим деятелям воспользоваться платформой. "Даже если бы Twitter был подрядчиком ФСБ, - заявил Рид, - он не смог бы построить более эффективную платформу дезинформации".

Лица, приближенные к расследованию российской деятельности в Twitter, утверждают, что инженеры пытаются выяснить, какая информация доступна и которую можно восстановить, пытаясь найти способы восстановления пакетов данных, которые были полностью удалены. Однако, в Сенате считают, что Twitter делает недостаточно. Брифинг компании в Комитете по разведке Сената вызвал критику со стороны сенатора-демократа Марка Уорнера, который заявил, что компания не продемонстрировала серьезного отношения к расследованию Конгресса.

Андерсон, который провел 15 лет в ФБР, отслеживая и арестовывая российских шпионов, заявляет, что если любые российские аккаунты существуюти не были удалены самими русскими, это, вероятно, из-за того, что Путин, бывший эксперт шпионской деятельности, умышленно оставил их, чтобы запутать следователей США.

"КГБ является одной из наиболее беспощадных контртеррористических организаций, с которыми сталкивались США, и Путин долгое время там служил", - сказал Андерсон. "Поставьте его во главе высокоскоростной разведки, кибервозможностей и операций как президента России и имеете выдающегося противника".