ВОЗ подтвердила 1419 случаев заболевания «свиным гриппом»

Количество подтвержденных случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 достигло 1419, число случаев с летальным исходом возросло до 30, сообщил во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее во вторник ВОЗ сообщила о 1124 подтвержденных случаях заболевания новым вирусом гриппа, в том числе 26 смертельных. В Мексике от болезни умерли 29 человек, один скончался в США.

Исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи Фукуда сообщил во вторник, что в Европе случаи передачи вируса между группами людей пока не зафиксировано. По словам Фукуды, которого цитирует агентство Рейтер, в Испании и Великобритании - европейских странах с наибольшим числом заболевших - вирус, выявленный, например, среди учащихся школы, не выходил за пределы учебного заведения и не распространялся на других людей.

Нынешняя эпидемия гриппа, начавшаяся в Мексике и США, вызвана мутировавшим вирусом гриппа типа А. У заболевших повышается температура, появляются кашель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея. ВОЗ 29 апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

РИА новости