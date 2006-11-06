13 врагов Интернета
Список составили "Репортеры без границ"
В список "врагов Интернета", распространенный сегодня международной неправительственной организацией "Репортеры без границ", включены 13 государств.
Как сообщает РИА «Новости», в алфавитном порядке в этом списке представлены Беларусь, Бирма (Мьянма), Вьетнам, Египет, Иран, Китай, КНДР, Куба, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Туркменистан и Узбекистан.
Почти все они фигурировали в перечне и в минувшем году, за исключением Египта, где, по данным "Репортеров без границ", отмечены случаи цензуры в Интернете, а также произведены аресты троих так называемых "кибердиссидентов".
Напротив, в связи с улучшением обстановки из перечня исключены Ливия, Мальдивские острова и Непал.
Публикация списка приурочена к проведению "Репортерами без границ" акции за свободный обмен идеями и против цензуры во "всемирной паутине".