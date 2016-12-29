Мать Кэрри Фишер, актриса Дебби Рейнолдс умерла в возрасте 84 года

Об этом сообщает Variety.

Эту информацию, как пишет издание, подтвердили сын Дебби Рейнолдс Тодд Фишер и брат Кэрри Фишер. "Она захотела быть с Кэрри", - сказал Тодд Фишер.

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Как сообщал УНИАН, Дебби Рейнолдс была госпитализирована в Голливуде. Издание TMZ сообщало, у Дебби Рейнольдс мог быть инсульт.

Ранее, 27 декабря, дочь Дебби Рейнолдс - актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Мэри Фрэнсис Рейнольдс родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо в Техасе.

В кино Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала «Поющие под дождём», в которой она также выступила как блестящая танцовщица и (отчасти) как певица.

Её успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноимённого мюзикла «Непотопляемая Молли Браун» (1964), принёсшая ей номинацию на «Оскар», сестра Энн в «Поющей монахине» (1966) и Барбара Хармон в «Разводе по-американски» (1967).

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В 1951 году её песня «Aba Daba Honeymoon» попала в музыкальный хит-парад под третьим номером. Её последующими знаменитыми песнями стали «Tammy», которая в 1957 году в течение пяти недель занимала первую позицию в «Billboard pop charts», «A Very Special Love» в 1958 году и «Am I That Easy to Forget» в 1959 году.

В ноябре 2006 года актриса получила награду «За достижения всей жизни» в калифорнийском университете Чэпмен, а в мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете. В январе 2015 года Рейнольдс была вручена почётная премия Гильдии киноактёров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.