В Китае под ногами туристов начал "трескаться" стеклянный мост (видео)

Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Об этом пишет Mashable.

На кадрах видно, как человек, который, по-видимому, является гидом, переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины. Мужчина падает на колени и начинает кричать. В то же время человек, который подходит к нему с другой стороны моста, выглядит совершенно спокойным.

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Позднее администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что "трескающееся" стекло - это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.

Как сообщал УНИАН, китаец вместе со своим дорогим Rolls-Royce провалился под землю среди дороги.