Вышел финальный трейлер блокбастера "Лига справедливости" (видео)
19:32, 08 октября 2017Мир
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Новый фильм по вселенной DC выйдет в прокат в ноябре.
WarnerBros
Компания WarnerBros опубликовала финальный трейлер своего самого масштабного фильма по вселенной DC "Лига Справедливости". По сюжету отряд супергероев в составе Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена, Киборга и Флэша спасает планету от вторжения катастрофических масштабов. Фильм появится в кинотеатрах 16 ноября 2017 года.
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Как сообщал УНИАН, в конце сентября вышел трейлер фантастического фильма с Натали Портман от создателя Ex Machina.
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