Вышел финальный трейлер блокбастера "Лига справедливости" (видео)

Компания WarnerBros опубликовала финальный трейлер своего самого масштабного фильма по вселенной DC "Лига Справедливости". По сюжету отряд супергероев в составе Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена, Киборга и Флэша спасает планету от вторжения катастрофических масштабов. Фильм появится в кинотеатрах 16 ноября 2017 года.

Читайте такжеФильм "Оно" установил мировой рекорд кассовых сборов среди хорроров

Как сообщал УНИАН, в конце сентября вышел трейлер фантастического фильма с Натали Портман от создателя Ex Machina.