Правительство Молдавии в полном составе подало в отставку

Правительство Молдавии сегодня в полном составе подало в отставку. Как сообщила премьер-министр республики Зинаида Гречанная, эта процедура предусмотрена конституцией страны и законом о правительстве.

Причины отставки - истечение срока мандата нынешнего кабинета министров и выборы нового парламента. Планируется, что заявление об отставке правительства будет рассмотрено 5 мая 2009г. на первом заседании молдавского парламента, сформированного по итогам выборов, прошедших 5 апреля 2009г.

Нынешний кабинет министров Молдавии был утвержден решением парламента 31 марта 2008г. Его председатель, З.Гречанная стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Молдавии.

Согласно действующему в Молдавии законодательству, кандидатуру на пост премьер-министра страны предлагает президент после консультаций с представителями парламентских фракций. Правящая в Молдавии Партия коммунистов имеет в новом парламенте 60 депутатских мандатов из 101. Она располагает необходимым количеством голосов для самостоятельного принятия решения о вотуме доверия новому премьер-министру и его будущему кабинету, для чего нужно простое большинство, или 51 голос.

В то же время коммунистам не хватает одного голоса для избрания президента, который вносит кандидатуру премьер-министра. Представители оппозиционных парий, которые имеют в парламенте 40 мандатов, заявили ранее о намерении блокировать выборы президента и добиваться тем самым досрочных парламентских выборов.

Согласно Конституции Молдавии, в течение 15 дней со дня назначения кандидат на должность премьер-министра обратится к парламенту с просьбой о выражении вотума доверия программе его деятельности и всему списку членов правительства. После этого на основании вотума президент Молдавии назначает членов кабинета министров.

РБК