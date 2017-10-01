Трамп подписал новый указ об образовательных и культурных санкциях против России, Сирии и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении ряда стран, в том числе и РФ. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций с целью усиления борьбы с торговлей людьми в мире, которое коснулось целого ряда стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие.

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В распоряжении говорится, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или позволять финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритрее, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году". Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ.

Как сообщал УНИАН ранее, республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили, что через два месяца после подписания закона о новых санкциях против России, Трамп так и не начал его выполнять.

"Теперь, когда приближаются крайние сроки, важно, чтобы ваша администрация выполняла закон в полной мере, чтобы поддерживать и защищать интересы Америки", - сказано в письме политиков.