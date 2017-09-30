Администрация Трампа до сих пор не начала выполнять закон о санкциях против РФ - МакКейн
1 октября является крайним сроком для администрации президента США чтобы определить "правила или другие указания" для идентификации тех, кто подпадает под санкции.
Два ведущих сенатора США заявили, что спустя два месяца после подписания закона о новых санкциях против России, Трамп так и не начал его выполнять.
Об этом республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили в письме президенту США, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.
"Теперь, когда приближаются крайние сроки, важно, чтобы ваша администрация выполняла закон в полной мере, чтобы поддерживать и защищать интересы Америки", - сказано в письме.
Читайте такжеСША усилят санкции против России, ограничения ударят по энергетическому и банковскому секторам
В письме подчеркивается, что 1 октября является крайним сроком для администрации, чтобы определить "правила или другие указания" для идентификации любого, кто работает от имени российских оборонных и разведывательных секторов и подлежит санкциям.
Как известно, Трамп критиковал законопроект о санкциях против Москвы, но неохотно подписал принятый Конгрессом закон. Администрация, в частности, выступала против положения, которое не позволяло Трампу или любому президенту облегчать или отменять санкции против России без согласия Конгресса.
При этом, акт также предусматривает законодательное урегулирование санкций против Ирана и Северной Кореи, которые Трамп поддерживает.
Старший помощник Сената сказал агентству, что не было никаких признаков того, что администрация выполнит закон в срок. "Это очень сложный законопроект. Мы понимаем это", - сказал он. "Но пришло время действовать".
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении ряда функций между госсекретарем, главой минфина и начальником национальной разведки. Отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать вопросы санкций в отношении России и КНДР.