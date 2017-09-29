В США оставленный без присмотра ребенок обнаружил огнестрельное оружие и выстрелил в двух детей

В американском городе Дирборн, штат Мичиган, ребенок ясельного возраста нашел огнестрельное оружие и выстрелил в двух других детей в возрасте трех лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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Уточняется, что в момент инцидента в доме находилась няня. Маленький ребенок, оставленный без присмотра, обнаружил оружие, после чего выстрелил в двух детей. По данным полиции, один из пострадавших получил ранение в плечо, в скором времени он полностью восстановится. Еще один пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.

Полицейские опросили няню и других находившихся в доме детей. Прокуратура округа решает вопрос о возбуждении уголовного дела.