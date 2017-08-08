В Швеции бабушка перепутала педали в авто и въехала в толпу, есть пострадавшие

В Стокгольме бабушка на авто въехала в толпу людей, перепутав педали. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Сообщается, что в результате наезда в больницу с тяжелыми травмами доставили трех человек.

Полиция сообщает, что бабушке около 85 лет.

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«Это пожилая дама, которая родилась в 1933 году, которая нажала на неправильную педаль и наехала на трех человек. Это не террористический акт или что-то в этом роде », - сказал один из полицейских.

Полиция начала расследование грубой небрежности во время движения.

Как сообщал УНИАН ранее, автофургон врезался в толпу людей в одном из районов Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По его данным, машина выехала в районе Мид-Уилшир на тротуар, по которому прогуливались пешеходы.