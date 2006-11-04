Россия депортирует грузин гораздо меньше, чем Украина

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ утверждает, что Россия депортирует грузин со своей территории гораздо меньше, чем другие страны СНГ, в частности Украина.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом С.ЛАВРОВ заявил, комментируя прошедшие в Москве переговоры с главой МИД Грузии Гелой БЕЖУАШВИЛИ.

«Получив разъяснения российской позиции в очередной раз, думаю, что такую нереалистическую задачу, как отмена санкций России в отношении Грузии, БЕЖУАШВИЛИ не ставил», - сказал С.ЛАВРОВ.

Глава МИД России также сообщил, что российская сторона «в очередной раз услышала заверения Тбилиси о желании иметь нормальные, дружественные отношения с Россией». «Мы заверения приняли, как принимали их последние два года, но мы хотим видеть конкретные дела», – подчеркнул он.

При этом С.ЛАВРОВ обратил внимание на тот факт, что «в момент, когда Гела БЕЖУАШВИЛИ произносил от имени Президента Грузии эти слова в Москве, сам Михаил СААКАШВИЛИ в Израиле говорил совсем другое». По словам С.ЛАВРОВА, грузинский лидер «пытался проводить спекулятивные параллели о том, что происходит в России в отношении грузин, с антиеврейскими шагами царских правительств эпохи российской империи».