Россия депортирует грузин гораздо меньше, чем Украина
Аргументы главы российского МИД
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ утверждает, что Россия депортирует грузин со своей территории гораздо меньше, чем другие страны СНГ, в частности Украина.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом С.ЛАВРОВ заявил, комментируя прошедшие в Москве переговоры с главой МИД Грузии Гелой БЕЖУАШВИЛИ.
«Получив разъяснения российской позиции в очередной раз, думаю, что такую нереалистическую задачу, как отмена санкций России в отношении Грузии, БЕЖУАШВИЛИ не ставил», - сказал С.ЛАВРОВ.
Глава МИД России также сообщил, что российская сторона «в очередной раз услышала заверения Тбилиси о желании иметь нормальные, дружественные отношения с Россией». «Мы заверения приняли, как принимали их последние два года, но мы хотим видеть конкретные дела», – подчеркнул он.
При этом С.ЛАВРОВ обратил внимание на тот факт, что «в момент, когда Гела БЕЖУАШВИЛИ произносил от имени Президента Грузии эти слова в Москве, сам Михаил СААКАШВИЛИ в Израиле говорил совсем другое». По словам С.ЛАВРОВА, грузинский лидер «пытался проводить спекулятивные параллели о том, что происходит в России в отношении грузин, с антиеврейскими шагами царских правительств эпохи российской империи».