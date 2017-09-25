В Минск прибыл российский спецназ

25 сентября подразделение отдельного соединения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыло в Минск. В сообщении Минобороны РФ говорится, что цель их прибытия - участие в совместном двухстороннем тактико-специальном учении.

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Отмечается, что в ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов ВС Беларуси, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС РБ.

В Минобороны РФ говорят, что подготовка к учению будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.

Ранее украинские наблюдатели назвали процесс мониторинга совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", которые прошли 14-20 сентября на территории Беларуси, "условно открытым".