В Минск прибыл российский спецназ

19:43, 25 сентября 2017
Мир
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Подразделение специального назначения ВДВ России прибыло в Минск.

Российские спецназовцы прибыли в Беларусь / фото belsat.eu

25 сентября подразделение отдельного соединения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыло в Минск. В сообщении Минобороны РФ говорится, что цель их прибытия - участие в совместном двухстороннем тактико-специальном учении.

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Отмечается, что в ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов ВС Беларуси, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС РБ.

В Минобороны РФ говорят, что подготовка к учению будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.

Ранее украинские наблюдатели назвали процесс мониторинга совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", которые прошли 14-20 сентября на территории Беларуси, "условно открытым".

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Теги: #российский спецназ в Минске#учения РФ в Беларуси#спецназ РФ в Беларуси